Bleus : Les deux derniers matchs de préparations annulés !

Et maintenant, l'Egypte refuse de ne pas jouer ! Il ne sera décidément rien épargné aux Bleus sur la route de cet Euro co-organisé par la Hongrie et la Slovaquie du 13 au 30 janvier prochain. Depuis le coup d'envoi de la préparation pour le rendez-vous, que l'équipe de France entamera le 13 janvier face à la Croatie, la bande à Bertrand Gille ne fait qu'accumuler les mauvaises nouvelles et autres coups durs, avec une valise chargée de manière très inquiétante dans le domaine alors que se profile à grands pas le jour J. Entre les forfaits, déjà nombreux, en raison de blessures diverses (Luka Karabatic est le dernier en date et pas des moindres), et les cas positifs au Covid-19 (Nahi, Nikola Karabatic, Descat...), venus amoindrir encore davantage un groupe qui ressemble chaque jour un peu plus à une peau de chagrin, d'autant que Vincent Gérard, touché par un deuil familial, pourrait lui aussi se retirer, le sélectionneur français pensait déjà que le sort s'était montré particulièrement sévère envers ses troupes. Malheureusement, il n'avait encore rien vu, et est intervenue ce week-end la nuit du réveillon cette terrible agression dont a été victime Elohim Prandi et qui aurait pu coûter la vie au joueur du PSG, atteint par six coups de couteau au petit matin dans les rues de Paris.

La situation sanitaire à Paris inquiétait l'Egypte

La bonne nouvelle (car il en faut bien une), c'est que l'ancien Nîmois est hors de danger. En revanche, il ne pourra évidemment pas répondre présent lors de l'Euro et est venu grossir encore un peu plus la colonie de plus en plus large de joueurs français contraints de renoncer à l'événement. Il ne manquait plus que l'adversaire que l'équipe de France devait affronter à deux reprises en guise d'ultime répétition pour la compétition, histoire notamment de se changer les idées et de revenir au sportif, ne fasse défaut. La situation sanitaire de plus en plus inquiétante en France a en effet incité la Fédération égyptienne, a demandé le report des deux rencontres. Une requête qui a abouti, puisque les deux matchs viennent d'être annulés. Sachant qu'il semble impossible de trouver un adversaire de dernière minute, les champions olympiques de Tokyo pourraient donc s'envoler pour l'Euro sans match de préparation. Il ne manquerait plus que ça !