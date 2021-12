Bleus : La liste élargie pour l'Euro 2022 officialisée et sans Acquevillo.

Guillaume Gille ne pourra pas compter sur Jean-Jacques Acquevillo en janvier prochain. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France a dû livrer à la Fédération Européenne de handball une liste élargie à 35 joueurs en vue du prochain championnat d’Europe, co-organisé par la Hongrie et la Slovaquie du 13 au 30 janvier 2022, il n’a pas été en mesure d’y inscrire le nom de l’arrière gauche de Nîmes. Le joueur de 32 ans, qui a pris part au Mondial 2021 en Egypte avant de ne pas faire partie du groupe champion olympique à Tokyo l’été dernier, souffre d’une désinsertion partielle du long adducteur. Une blessure qui va l’écarter des terrains pour environ deux mois et ne lui permettra donc pas de défendre les couleurs de l’équipe de France lors du tournoi continental. Pour Nîmes, cette absence de longue durée est un coup dur de plus après les blessures de Quentin Minel, victime d’une hernie inguinale, et Ahmed Hesham, touché à un genou.

Trois nouveaux dans la liste élargie

Alors que le staff de l’équipe de France pourra effectuer deux changements dans son groupe de seize joueurs pendant le Tour Préliminaire puis deux autres lors du Tour Principal et deux derniers à l’occasion du dernier carré, Guillaume Gille n’a pas dévié de ses habitudes. Ce groupe élargi de 35 joueurs comporte l’ensemble des champions olympiques mis à part Luc Abalo et Michaël Guigou, qui ont mis un terme à leur carrière internationale. Yann Genty, qui avait pris la même décision à l’issue des Jeux Olympiques de Tokyo fait partie de cette liste aux côtés de Kevin Bonnefoi, Rémi Desbonnet, Vincent Gérard et Wesley Pardin au poste de gardien de but. Une liste qui comporte également trois éléments n’ayant pas encore porté le maillot de l’équipe de France. L’arrière gauche de Nantes Thibaud Briet, son coéquipier ailier gauche Baptiste Damatrin mais également l’ailier droit de Chambéry Benjamin Richert sont intégrés à cette liste élargie. Des joueurs qui pourraient apporter des solutions au cours de la compétition si le staff tricolore juge cela opportun.



La liste des 35 joueurs présélectionnés pour l’Euro 2022

Gardiens : Kevin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes), Vincent Gérard (PSG), Yann Genty (PSG), Wesley Pardin (Aix)

Ailiers gauches : Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël), Baptiste Damatrin (Nantes), Hugo Descat (Montpellier), Mathieu Grébille (PSG), Dylan Nahi (Kielce/POL)

Arrières gauches : Thibaud Briet (Nantes), Karl Konan (Aix), Raphaël Lagarde (Aix), Timothey N’Guessan (FC Barcelone/ESP), Elohim Prandi (PSG)

Demi-centres : Nicolas Claire (Aix), Nikola Karabatic (PSG), Kentin Mahé (Veszprém/HUN), Aymeric Minne (Nantes), O’Brian Nyateu (Nîmes)

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (PSG), Arthur Lenne (Montpellier), Théo Monar (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Nedim Remili (PSG), Melvyn Richardson (FC Barcelone/ESP), Luc Tobie (Nîmes)

Ailiers droits : Julien Bos (Montpellier), Benoît Kounkoud (PSG), Yanis Lenne (Montpellier), Porte (Montpellier), Benjamin Richert (Chambéry)