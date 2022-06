Les Bleuets n'ont pas failli. Tout juste on-t-il ouvert un peu plus les vannes pour ce troisième match de la semaine, en Turquie. Après deux succès convaincants face à la Serbie (2-0) puis l'Arménie (4-1), l'équipe de France Espoirs a dû se contenter d'un match nul au terme d'une pluie de buts face à l'Ukraine (3-3). Les Tricolores ont rendu une copie aboutie sur le plan offensif, mais ils se sont montrés plus approximatifs défensivement. Ce résultat permet toutefois à la formation de Sylvain Ripoll d'assumer son statut de favori pour le prochain Euro Espoirs, qu'elle abordera avec le plein de confiance.

Les Bleuets assurent l'essentiel

Les Bleuets auraient pu et dû remporter ce match dans lequel ils ont globalement fait la course en tête. Abline a trouvé le chemin des filets d'entrée de jeu (3eme), dans un premier acte où Thuram (10eme) et Gouri ont également marqué (25eme). Mais la France n'est pas parvenue à conserver son avance, Vanat (7eme) et Bondarenko (50eme) marquant également pour l'Ukraine, tandis que Badiashile avait marqué contre son camp (44eme). Sans conséquence. Le contrat est rempli.