Deux amicaux programmés à la rentrée

Après l'échec consommé en demi-finale de l'Euro U21 face à l'Espagne, l'équipe de France Espoirs s'attaque à deux nouveaux défis dès la rentrée: la préparation du tournoi olympique de l'été 2020, et les éliminatoires de l'Euro 2021. Or, la FFF (Fédération française de football) a levé le voile ce mercredi sur le programme de rentrée des Bleuets.

Les hommes de Sylvain Ripoll commenceront par deux rencontres amicales, les 5 et 9 septembre, respectivement contre l'Albanie à Amiens, puis quatre jours plus tard face à la République tchèque à Troyes. Viendront ensuite les oppositions face à l'Azerbaïdjan à Calais, le 10 octobre, puis un déplacement en Slovaquie cinq jours plus tard, dans le cadre de l'Euro 2021.