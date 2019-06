Il n’y a décidément pas de petit match avec l’équipe de France pour Antoine Griezmann. L’affiche face à la Bolivie avait beau manquer de clinquant, le champion du monde tricolore a livré une nouvelle prestation flamboyante. Positionné dans l’axe au soutien d’un Kylian Mbappé transparent, l’attaquant de l’Atlético Madrid s’est démultiplié, autant en défense comme en atteste ce tacle précieux à l’origine d’une situation dangereuse peu avant la demi-heure de jeu qu’en attaque dans un rôle de meneur de jeu.

Car s’il a eu lui aussi du mal à trouver Kylian Mbappé, sa relation technique avec Thomas Lemar et Florian Thauvin, alignés dans les couloirs, a été bien plus intéressante et efficace. C’est d’ailleurs le Mâconnais qui a été à l’origine de l’ouverture du score de son partenaire à Madrid. Et c’est encore lui, après une jolie tête magnifiquement arrêtée par Lampe, qui a ensuite mis les Bleus à l’abri peu avant la pause après un centre dévié de l’ancien Monégasque.

Zidane en point de mire

Si la défense bolivienne a fait preuve d’une certaine passivité sur l’action, Antoine Griezmann a, lui, brillé par son sang-froid, enchaînant contrôle et frappe comme à la parade. Un but, une passe décisive, ça avait déjà été son tarif lors des deux précédents matches de l’équipe de France, en Moldavie et contre l’Islande.

Et grâce à cette nouvelle réalisation, son 29e but en bleu après 70 sélections, l’ancien joueur de la Real Sociedad poursuit sa progression dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l’équipe de France. Désormais seul huitième devant Youri Djorkaeff, le Madrilène n’est plus qu’à un but de Jean-Pierre Papin et David Trezeguet et deux buts du Top 5 et de Zinedine Zidane.