Sissoko pour oublier Kanté ?

Si, face à la Bolivie dimanche dernier (2-0), Didier Deschamps a profité de cette rencontre amicale pour donner du temps de jeu à certains remplaçants, ce ne sera vraisemblablement pas le cas samedi soir, à Konya, au moment de défier la Turquie, sans doute l'adversaire le plus sérieux des Bleus sur la route de l'Euro 2020, dans le groupe H. Après avoir marqué à quatre reprises en Moldavie et contre l'Islande, l'équipe de France devrait être confrontée à une toute autre adversité en ce début du mois de juin, et il faudra hausser son niveau de jeu et d'exigence. Le sélectionneur devrait donc s'appuyer sur une base de joueurs expérimentés.

Malheureusement, N'Golo Kanté, tout juste auréolé d'une victoire en Ligue Europa avec Chelsea, ne sera pas de la partie, contraint au forfait. Dans une ambiance hostile, le volume de jeu du milieu de terrain défensif aurait été précieux, mais les Tricolores devront avoir recours aux services d'un autre joueur. Et dans ce cas de figure, deux options seulement apparaissent viables pour épauler Paul Pogba, pion essentiel du système français, car Tanguy Ndombele, inconstant tout au long de la saison avec l'Olympique Lyonnais, apporte moins de garanties que Blaise Matuidi et Moussa Sissoko.

Le facteur tactique décisif ?

Si d'aventure le Turinois était retenu, les Bleus gagneraient sans doute en impact défensif, mais perdraient en force de percussion offensive, même si l'ancien Parisien n'est pas avare de ses efforts lorsqu'il s'agit de se lancer vers l'avant. Avec le Spur, qui a terminé l'exercice 2018-2019 en trombe, Didier Deschamps aurait aussi l'assurance de pouvoir compter sur un joueur totalement tourné vers le collectif, capable de déployer autant d'énergie à défendre qu'à attaquer.

Avec ces deux profils, comme lorsque N'Golo Kanté tient sa place, Paul Pogba resterait épaulé par un joueur capable de le soulager de quelques missions défensives pour lui permettre de se concentrer sur l'orientation du jeu et l'alimentation des Griezmann, Giroud et autre Mbappé. Vers quelle option se tournera Didier Deschamps ? Le dernier entraînement du jour permettra peut-être d'en savoir plus à ce sujet, tout en ne perdant pas de vue qu'un paramètre purement tactique pourrait aussi faire pencher la balance. Avec Sissoko, Pogba pourrait rester dans sa zone de confort axe gauche dans l'entrejeu, ce qui ne sera pas le cas si Matuidi est sollicité.

Matuidi : "En Turquie, ça va être assez chaud":