Scandale à la FFF : L'instance porte plainte contre So Foot

La FFF a réagi. Depuis le 8 septembre dernier, l'instance se trouve au centre d'une affaire après une enquête publiée dans le magazine So Foot qui a mis en exergue les nombreux dysfonctionnement graves au sein de la Fédération. Le président de l'instance, Noël Le Graët, a notamment été accusé d'harcèlement sexuel envers ses employées. "La Fédération Française de Football, représentée par son Président et avec le soutien unanime de son Comité Exécutif, a décidé de déposer plainte en diffamation contre le magazine SO FOOT en raison des imputations gravement diffamatoires contenues dans son édition du 8 septembre 2022, qui ont été largement relayées par la presse", peut-on lire sur le communiqué officiel de la FFF.

Le Graët va rencontrer Oudéa-Castera vendredi

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Le Graët a affirmé son ambition au milieu de cette nouvelle affaire. "J'ai l'intention claire, nette et précise d'aller au bout de mandat, jusqu'en 2024. Je pense que je n'ai pas le droit d'aller plus loin, je ne suis pas sûr", a-t-il notamment assuré. Le dirigeant breton est pour rappel attendu vendredi, avec la directrice générale de la FFF Florence Hardouin, dans l'optique d'un échange avec la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castera. Ce jeudi, c'est le sélectionneur national, Didier Deschamps, qui a pris la parole sur cette thématique, en marge de la liste pour les matchs des Bleus face à l'Autriche et le Danemark, la semaine prochaine en Ligue des nations.

Deschamps : "Ce n'est pas le climat le plus apaisé que je connaisse"

Sondé sur une nécessité de démission de la part de Le Graët, il a d'abord affiché sa surprise : "Ah, carrément ? Je ne pense pas qu'on ait les mêmes lectures. Ce n'est pas mon domaine. Vous connaissez ma relation avec le président", a-t-il rappelé, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Affirmant que le président de la FFF était en "pleine forme", le natif de Bayonne a reconnu que l'ambiance n'était pas la plus optimale autour des Bleus. "Rien ne m'agace même si je conviens que ce n'est pas le climat le plus apaisé que je connaisse. L'unité et la force en interne sont là. Tout est sous contrôle. Mais on n'est pas à l'abri d'une déclaration. Cela amène un climat un peu perturbé. Mais pas perturbant en ce qui me concerne. Avec mon staff, nous sommes focalisés sur ce qui se passe sur le terrain", a-t-il assuré.