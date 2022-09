Presnel Kimpembe absent "environ six semaines" (club)

"Victime d’une lésion des ischio-jambiers gauche, Presnel Kimpembe sera indisponible environ six semaines. Un nouveau point sera fait dans huit jours", a indiqué le PSG dans un communiqué. Cette longue indisponibilité tombe très mal pour Kimpembe (27 ans, 28 sélections) et les Bleus à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps doit annoncer jeudi sa liste pour le rassemblement de fin septembre en Ligue des nations.

Kimpembe, auteur d'un tacle avec les pieds décollés sur le Brestois Irvin Cardona (90e+1), était resté longuement au sol alors qu'il risquait un second carton jaune synonyme d'exclusion. Puis, après un mouvement d'humeur envers l'arbitre qui le priait de se calmer, il avait regagné directement les vestiaires en boitant, laissant ses partenaires finir le match à dix contre onze. Sa longue indisponibilité vient s'ajouter à une longue liste de blessés parmi les cadres de l'équipe de France avant les matches de septembre, avec le forfait de Paul Pogba et les incertitudes concernant Karim Benzema et N'Golo Kanté.