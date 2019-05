Laporte: "Laissez-moi tranquille"

Considéré comme l’un des tout meilleurs défenseurs en Angleterre, Aymeric Laporte n’a pourtant toujours pas convaincu le staff de l’équipe de France. S’il a bien été convoqué par le passé, notamment pour pallier le forfait d’Adil Rami au printemps 2017, il ne compte toujours pas la moindre sélection avec les Bleus. Et la situation risque de perdurer puisque malgré la belle saison de Manchester City, auteur d’un historique triplé outre-Manche, et le probable forfait de Presnel Kimpembé, c’est bien Clément Lenglet qui devrait être appelé pour la première fois par Didier Deschamps.

Interrogé dans les colonnes de France Football, l’Agenais de naissance n’a évidemment pas échappé aux questions sur le sujet. A son grand regret. "Cela fait deux ans que je ne parle plus de ce sujet, mais à chaque liste, on parle pour moi. Je ne réclame rien, je ne revendique rien. Laissez-moi tranquille. Et si, un jour, je suis appelé, posez-moi vos questions. Mais en attendant, s'il vous plaît, oubliez-moi", a-t-il ainsi lâché.

"Comme si j'avais dit: "Nique la France!" Aymeric Laporte

Et l’ancien joueur de l’Athlétic Blibao de revenir sur l’origine de ce rapport compliqué avec les Bleus, un simple tweet publié en 2015 pour partager son amertume de ne pas avoir été convoqué pour les matches des Bleus après le forfait de Mamadou Sakho, Didier Deschamps lui ayant préféré Loïc Perrin. "J'avais vingt et un ans, j'ai envoyé un tweet "Enfin bref..." après la déception de ne pas être appelé, ce n'est pas un crime et ça n'était pas dirigé contre le joueur retenu. Comme si j'avais dit: "Nique la France!", a-t-il regretté. Une déception est devenue un pataquès. Et quatre ans après, ça continue. Comme on sort à chaque fois l'histoire de la sélection espagnole. J'ai dit que mon souhait était d'aller en équipe de France."

Enfin bref.. — Aymeric Laporte (@Laporte) 9 novembre 2015

Le défenseur tricolore ne manque d’ailleurs pas de rappeler son attachement aux différentes équipes de France. "J'ai joué dans toutes les catégories de jeunes U17, U18, U19, Espoirs, j'étais capitaine les trois dernières années, qu'est-ce que je peux faire de plus pour montrer que mon pays, ma sélection, c'est la France ? Le sélectionneur sélectionne; s'il me prend, tant mieux, sinon, tant pis", a-t-il ainsi conclu. En attendant une bonne nouvelle ?

