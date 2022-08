Paul Pogba ne devrait pas tarder à renouer avec l’entrainement du côté de Turin. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, l’international tricolore pourrait commencer à courir dans les prochains jours et s'entraîner avec le ballon début septembre.

Pogba opérationnel pour la reprise de la C1 ?

Les Bianconeri espèrent que leur recrue vedette de l’été sera disponible pour ses "seconds débuts" avec la Juve contre Salernitana le 11 septembre. Une rencontre comptant pour la 6e journée du championnat. Le Français n’aura ainsi manqué que cinq matches de compétition, et sera aussi revenu à temps pour la reprise de la Ligue des Champions.



Pour rappel, et après avoir re-signé pour la Vieille Dame durant le courant de l’été, Pogba s'est blessé au genou lors de la pré-saison à Los Angeles. Après quinze jours de réflexion, il a été décidé qu'il ne serait pas opéré. C’était la meilleure option pour éviter une longue indisponibilité. Ainsi, et à moins d’une rechute qu’on ne lui souhaite pas, l’ancien mancunien serait certain de ne pas rater la Coupe du Monde au Qatar.