Une défaite inaugurale, un succès au bout du suspense face au Mexique (4-3), les Bleus ont soufflé le chaud et le froid depuis le début des Jeux Olympiques. Et même le show avec le triplé de Gignac face aux Mexicains. L'ancien Marseillais était justement titulaire ce mercredi, en compagnie de Florian Thauvin, face au Japon pour un match décisif pour la suite de la campagne tricolore. Et les Bleus ont concédé l'ouverture du score face aux Samurai Blue. Peu avant la demi-heure de jeu et profitant d'une frappe signée Ueda et repoussée par Bernardoni, Takefusa Kubo, le prodige du Real Madrid, donnait l'avantage aux siens.



Le Japon tenait le bon bout et allait d'ailleurs doubler la mise par une vieille connaissance du championnat de France : Hiroki Sakai. Comme sur le premier but, Bernardoni faisait un premier arrêt sur une frappe de Ueda et Sakai, à l'affût, doublait le score. L'affaire était mal embarquée pour les Bleus, qui allaient d'ailleurs avoir beaucoup de mal à revenir dans la partie, malgré quelques tentatives de Gignac. Les Bleus allaient même sombrer davantage sur un nouveau but de Miyoshi du gauche, à 20 minutes du terme. Maeda allait alourdir le score en toute fin de rencontre. 4-0, score final, pas de quarts de finale pour Sylvain Ripoll et ses protégés, qui sortent par la petite porte.