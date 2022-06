Euro U19 : Fin de l'aventure pour la France, battue par Israël

Les Bleuets s'inclinent face à Israël et sont éliminés aux portes de la finale de l'Euro U19 ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/dQHjezURcl

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 28, 2022

. Considérée comme favorite, la sélection tricolore n'a pas su faire honneur à son statut, ce mardi soir en demi-finale de l'Euro U19 contre Israël (1-2). Si les joueurs de Landry Chauvin avaient su remporter tous leurs matchs jusqu'alors, ils sont tombés quand il ne le fallait pas, face à un adversaire dont la présence était inédite à ce stade du tournoi. Balbutiant son football dans un nouveau système en 3-5-2, la France a dû patienter jusqu'à la 14ème minute avant de se procurer sa première occasion, par Virginius.C'est tout de même contre le cours du jeu qu’Israël a ouvert le score. Le centre fort et rasant de Gloukh trompait Touré, buteur contre son camp (0-1, 29ème). Dès lors, Landry Chauvin a effectué un changement avec la sortie de Banhie-Zoukrou pour Bonny et la France évoluait avec un système plus classique à 4 derrière. Menée à la pause, la France a tenté de refaire son retard au retour des vestiaires, mais malgré les opportunités de Da Silva (52ème) et Touré (53ème), c'est Israël qui a su se montrer réaliste avec le coup de tête décisif de Kancepolsky, seul dans l'axe de la défense consécutivement à un corner (57ème).Quelques minutes plus tard, la magnifique frappe enroulée de Virginius a su trouver le chemin des filets (62ème) faisant renaître l'espoir dans les rangs des Bleuets. Toutefois, même avec leurs dernières forces livrées dans cette bataille, les Bleuets n'ont pu emmener Israël dans la prolongation. Ils ont beaucoup tenté (20 tirs à 4) mais trop friables sur le plan défensif et maladroits devant, ont donc dû tomber aux portes de la finale.