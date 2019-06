Espoirs: Victoire facile contre la Belgique

L'équipe de France n'a pas été inquiétée lundi soir, pour son premier match de préparation sur la route de l'Euro Espoirs. La troupe de Sylvain Ripoll a pris l'ascendant sur la Belgique (3-0) au Mans, un adversaire qui sera également du tournoi organisé par Malte et l'Italie (du 16 au 30 juin).

Le sélectionneur des Bleuets a profité de cette opposition pour effectuer une large revue d'effectif, puisque tous les joueurs de champs valides ont pu se montrer. L'Angevin Jeff Reine-Adelaïde a signé un doublé (15e et 60e), et c'est le Lyonnais Moussa Dembélé qui a inscrit l'autre but tricolore (25e). La prochaine échéance pour les Français est fixée à mardi prochain, contre l'Autriche.