Espoirs: La liste pour l'Euro le 22 mai

La Fédération française de football a annoncé ce lundi que Sylvain Ripoll, sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, dévoilera le 22 mai prochain la liste des 23 joueurs retenus pour l'Euro, organisé par l'Italie et Malte entre le 16 et le 30 juin prochains. La compétition débutera pour les Bleuets le 18 juin, face à l'Angleterre, pour ensuite défier la Croatie le 21, puis la Roumanie le 24 dans le groupe C.

Auparavant, les Tricolores affronteront en amical la Belgique le 3 juin, puis l'Autriche le 11.