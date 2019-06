Trois jours après son naufrage en Turquie (défaite 2-0), l’équipe de France est appelée à réagir ce mardi en Andorre, toujours dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. "Il va falloir montrer un autre visage et finir la saison sur une bonne note, dixit Hugo Lloris, ce lundi en conférence de presse. On doit rebondir après la gifle reçue en Turquie, on a un statut de champions du monde à défendre, on ne peut pas accepter ça !" Une réaction d’orgueil qui ne se fera pas sans changements a priori dans le onze de départ.

S’il rechigne toujours à mettre ses cadres sur le banc, Didier Deschamps, par la force des choses, devrait quelque peu chambouler son ossature habituelle. Avec de très probables grandes manœuvres en défense. "C’est logique je pense d’amener de la fraîcheur sur le plan physique, indépendamment des performances de samedi, a admis le sélectionneur national ce jour, refusant ainsi de céder à la composition-sanction. La réflexion est collective mais il y aura des changements, oui."

Lenglet, première

Raphaël Varane, comme son capitaine gardien de but, devrait être reconduit dans ses fonctions, associé cependant à un Clément Lenglet qui fêtera sans doute sa toute première sélection chez les A - le terrain synthétique andorran n’étant pas à conseiller à un Samuel Umtiti au genou récalcitrant. Dans les couloirs, les décevants Lucas Digne et Benjamin Pavard sont par ailleurs susceptibles de laisser leur place à Ferland Mendy et Léo Dubois respectivement. Ce dernier pouvant dès lors entrevoir une première titularisation après son entrée en jeu contre la Bolivie.

Plus haut sur l’échiquier, Tanguy Ndombele est pressenti pour débuter aux côtés de Paul Pogba et aux dépens de Moussa Sissoko. Même chose pour Thomas Lemar sur le flanc gauche d’un dispositif en 4-2-3-1 complété par les Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, cette fois au détriment de Blaise Matuidi. Enfin en pointe, alors que Didier Deschamps a estimé que les petits gabarits seraient avantagés sur le revêtement synthétique de l'Estadi Nacional, Wissam Ben Yedder pourrait bien damer le pion à Olivier Giroud.

Le onze tricolore possible contre l'Andorre : Lloris - Dubois, Varane, Lenglet, Mendy - Ndombele, Pogba – Mbappé, Griezmann, Lemar - Ben Yedder.