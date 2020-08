Pour le retour de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a été contraint d'innover pour sélectionner un groupe de 23 joueurs prêts à se déplacer en Suède et recevoir la Croatie. Pour certains d'entre-eux, ce regroupement peut être décisif dans l'optique d'une participation à l'Euro dans dix mois. On vous les présente.

Des débutants qui s'invitent dans la course à l'Euro



Depuis la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps avait beaucoup misé sur la continuité. Cette fois, le contexte l'a obligé à renouveler son groupe. Pendant la fenêtre internationale de septembre, trois joueurs sont susceptibles de jouer avec les Bleus pour la première fois de leur carrière : Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga et Houssem Aouar. Avant même une potentielle première sélection, ces trois jeunes auront la possibilité de se montrer aux yeux de Didier Deschamps. Une bonne chose dans cette phase de tests avant l'Euro. Alors que le groupe français semblait figé, le joueur de Leipzig, le Rennais et le Lyonnais peuvent apporter du sang-neuf et changer la donne. Ils vont être suivis avec attention durant ce rassemblement.

Rabiot, un retour surprise



Depuis son refus d'être réserviste à la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot n'avait plus été appelé en équipe de France. Une absence logique pour un joueur en froid avec son sélectionneur mais qui manquait aussi de temps de jeu en club. Même si depuis quelques mois, il a retrouvé du rythme de manière brillante avec la Juventus Turin, on ne l'attendait plus vraiment en sélection nationale. Et pourtant, il a bien été appelé pour les matchs face à la Suède et la Croatie. C'est peut-être un choix par défaut mais ça prouve que si l'ancien Parisien est au niveau sportivement, la porte des Bleus lui est ouverte. Une situation inattendue qui relance la concurrence pour les postes du milieu de terrain de l'équipe de France.

"Rabiot a retrouvé un très bon niveau"

Ferland Mendy a une chance de s'installer



Plus d'un an après sa dernière sélection, Ferland Mendy est de retour dans le groupe tricolore. Son transfert au Real Madrid digéré, le latéral gauche a été particulièrement brillant après la reprise de la Liga. Une forme qui lui permet de retrouver les Bleus à Clairefontaine. Et de s'installer définitivement dans le rôle de titulaire à son poste ? C'est toute l'utilité de cette fenêtre internationale : on devrait enfin y voir plus clair dans la hiérarchie des latéraux français. En concurrence avec Lucas Digne, le joueur d'Everton avait été titularisé face à la Moldavie, l'ancien Lyonnais a une vraie carte à jouer pour obtenir les faveurs de Didier Deschamps.

Olivier Giroud, une renaissance à confirmer avec les Bleus



Appelé quand il ne jouait plus avec Chelsea, c'est logique qu'Olivier Giroud soit retenu quand il enchaîne les performances en club. Pendant la fin de saison anglaise, il a participé à tous les matchs des Blues et marqué huit buts. Un total qui lui rend sa légitimité en équipe de France. Si le joueur de 33 ans est titularisé pour les deux prochains matchs internationaux, c'est bien à cause de son niveau et non d'une prétendue immunité. Une confiance qu'il va devoir justifier en brillant et peut-être en atteignant la barre des 40 buts en équipe nationale.



