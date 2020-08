Equipe de France : Première pour Aouar, Rabiot rappelé !

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour affronter la Suède et la Croatie les 5 et 8 septembre dans le cadre de la Ligue des nations. Il s’agit de sa première liste depuis novembre 2019. En effet, le Covid-19 est depuis passé par là, le confinement aussi et avec lui une période d’arrêt des championnats. À quoi ressemble donc cette équipe de France new look ?

Aouar et Upamecano appelés

Cette première liste de l’année 2020 comporte trois petits nouveaux avec le défenseur central du RB Leipzig, éliminé au stade des demi-finales de la C1 face au PSG, Dayot Upamecano. Et puisqu’on parle de joueurs performants lors du Final 8 de l’UEFA, le Lyonnais Houssem Aouar va faire ses débuts en équipe de France. Le Rennais Camavinga reçoit lui aussi une première convocation. Positif au coronavirus, Paul Pogba est absent. Son collègue à Manchester United, Anthony Martial, fait son retour en Bleu. Retour beaucoup plus surprenant pour le Turinois Adrien Rabiot.

La liste de l’équipe de France

Gardiens : Lloris Mandanda Maignan

Défenseurs : Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F Mendy, Varane, Upamecano

Milieux : Camavinga, Kante, Nzonzi, Rabiot, Sissoko

Attaquants : Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikone, Mbappe, Martial