Equipe de France (F) : le retour d'Henry, la liste définitive, la préparation avant le Mondial, ... Renard balance en conférence de presse

Hervé Renard était présent en ce mardi 20 juin du côté de Clairefontaine afin de prendre la parole concernant le début du rassemblement de l'équipe de France pour préparer la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur des Bleues, qui vit son deuxième rassemblement depuis sa nomination après celui de mars dernier, était présent devant les médias dont celui de RMC Sport, afin de parler de ce Mondial, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août et il a abordé de nombreux sujets. Du retour d'Amandine Henry à la liste définitive en passant par l'importance de créer des liens mais aussi la préparation, Renard n'a éludé aucun sujet. Découvrez ses propos ci-dessous.

Le retour d'Amandine Henry

"Je l'ai taquiné en lui disant 'bienvenue'. Elle va retrouver un rôle de cadre, c'est important. C'est à elle de démontrer les qualités qu'elle a, ce qu'elle peut apporter à ce groupe mais ça s'applique à toutes les joueuses. On est 26, seulement 23 feront partie de la liste. Ça laisse une petite marge d'incertitude. Elle arrive parce qu'elle n'a pas pu être là au mois d'avril. De par son expérience, son charisme, il n'y aura pas de problème. On fera tout pour la mettre dans les meilleures conditions possibles. Le rôle du méchant sera d'éliminer trois joueuses de cette liste."

La liste définitive avec trois joueuses en moins

"J'ai une idée qui n'est pas précise. Il reste trois semaines, c'est à la fois court mais assez long. Ca dependra des postes, on ne va pas accumuler les postes et équilibrer ce groupe. Pour les joueuses blessées, Delphine se prépare ici donc elle nous rend visite quand elle en a envie. Pour Marie-Antoinette (Katoto), on va la laisser se reposer. La porte est grande ouverte pour les visites, pour partager un repas avec les joueuses qui sont attachées à cette équipe de France."

Son rôle de sélectionneur

"C'est ma 10e compétition. Il y a un peu d'expérience, même si toutes ont été différentes. L'atmosphère est différente, l'adrénaline se créée. La coupe du monde, c'est du très haut niveau, les stades sont remplis et j'espère que ce sera le cas. C'est la plus grande fête du football. Cette passion autour d'une équipe nationale, c'est ce qui me transforme. J'aime ça. Le plus important, c'est la compétition qu'on attend."

Le décalage horaire

"On ne va pas se mettre dans un premier temps dans un créneau là. Il y aura un suivi au niveau d'un spécialiste du sommeil. C'est important, car pour avoir de bonnes performances, il faut bien dormir. On ne néglige aucun point essentiel de la joueuse. On essaye de penser à un maximum de choses pour obtenir le meilleur des joueuses."

L'importance du social dans le groupe

"Une bonne préparation est l'élement clé d'une bonne compétition. Il faut savoir varier et ne pas tomber dans un train train qui devient négatif. Toujours inover sans aller chercher des idées farfelues. Une cohésion est nécessaire pour aller chercher une grande performance. C'est la recette, encore faut-il bien l'appliquer."

L'état de forme des joueuses

"Elles ont l'air toutes en pleine forme, bronzées. Elles ont pu s'évader un peu. L'année dernière, pour certaines, il n'y avait pas eu de vacances. Elles ont eu un programme de préparation une semaine avant de se retrouver aujourd'hui. On a du temps mais l'important est de se mettre dans ce cadre de travail pour se préparer et être prêt."

Son état d'esprit

"Content de retrouver les joueuses, le staff après un stage au mois de mars où tout a été très fluide et parfait. Personnellement, j'avais hâte de retrouver tout le monde pour une préparation longue et importante, avec du travail, des phases de repos et une première phase de trois semaines qui se terminera par un amical face à l'Irlande le 6 juillet. Le départ pour l'Australie se fera le 8."

Son rôle d'ambassadeur du foot féminin

"Je ne sais pas quel est mon rôle mais j'ai une mission. J'avais bien mesurer les tenants et les aboutissants. Si on veut être pragmatique, le foot féminin n'est pas considéré à sa juste valeur. On peut débattre pendant les heures mais ce n'est pas notre métier de débattre. Il faut améliorer notre communication, notre image, la visilibité et l'exposition du football féminin. Tous ces facteurs feront qu'à un moment donné, il y aura plus de reconnaissance et de respect pour le foot féminin. Aujourd'hui, on sent une volonté collective, elle est flagrante. Mme la Ministre des Sports, la FFF, les membres du Comex jouent un rôle très important. J'ai besoin d'eux, on a tous besoin des uns des autres pour que le football féminin soit vainqueur. Aller chercher des titres, c'est avancer."