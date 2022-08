Bleus - Objectif Mondial : Lloris infranchissable, Rabiot au niveau

Tranquille comme Lloris

Auteur de son deuxième match de la saison sans prendre de but contre Nottingham Forest (2-0), son 122e en 340 matches de Premier League, Hugo Lloris a démarré la saison sur des bases élevées avec Tottenham, troisième au classement. Autoritaire dans les airs, sortant à bon escient et toujours impeccable sur sa ligne: le temps ne semble pas avoir de prise sur le gardien de 35 ans qui avait prolongé en janvier jusqu'en 2024.

Rabiot monte en puissance

Sous les yeux du convalescent Paul Pogba, toujours en tribunes en attendant d'être remis de sa blessure à un genou, Adrien Rabiot a été étincelant en première mi-temps samedi, à l'image d'une Juventus dominatrice contre l'AS Rome. Dans un rôle inhabituel de milieu droit (il évolue à gauche habituellement), l'ex-Parisien a largement dominé l'entrejeu et éteint le meneur de la Roma Paulo Dybala. Il a surtout semblé impliqué comme rarement, comme pour montrer qu'il avait totalement l'esprit à la Juve, quelques jours après des discussions avortées pour un départ à Manchester United, selon plusieurs médias. La sortie du Français peu avant l'heure de jeu, pour une gêne à la cuisse gauche, a coïncidé avec une baisse de régime de la "Vieille dame", rejointe ensuite par la Roma (1-1). Rien de trop grave cependant pour Rabiot, victime selon son club de simples "crampes". Il ne devrait pas manquer les retrouvailles attendues avec le PSG, le 6 septembre au Parc des princes en Ligue des champions.

Thuram bouscule le Bayern

Le Borussia Mönchengladbach de Marcus Thuram a tenu tête au géant Bayern Munich (1-1) samedi soir grâce à une réalisation de l'attaquant français avant la pause, alors que les Bavarois avaient pourtant l'ascendant dans le jeu. L'ancien joueur de Sochaux et Guingamp a profité d'une perte de balle de Dayot Upamecano près de la ligne médiane pour filer au but, résister au retour de son compatriote et battre Manuel Neuer. Il s'agit du troisième but en quatre matches de Bundesliga cette saison pour le fils de Lilian Thuram, dont la quatrième et dernière sélection remonte à juin 2021 lors du huitième de finale perdu aux tirs au but contre la Suisse à l'Euro.

Nkunku puissance 4

Un autre Français fait trembler les filets outre-Rhin: Christopher Nkunku (6 sel.) compte déjà quatre buts en quatre matches après son doublé contre Wolfsburg (2-0), samedi, ce qui le place en tête du classement des meilleurs buteurs à égalité avec Sheraldo Becker de l'Union Berlin. L'attaquant de 24 ans a permis au RB Leipzig de remporter sa première victoire de la saison en convertissant un penalty après cinq minutes puis en exploitant une passe de Timo Werner à la 90e minute.

Pogba, une sale affaire de famille

Blessé et éloigné des terrains, Paul Pogba se retrouve au coeur d'une affaire sensible et hautement médiatisée depuis la diffusion, par son grand frère Mathias, d'une vidéo où ce dernier promet des "grandes révélations" sur le champion du monde. Le milieu de la Juventus Turin a riposté dans un communiqué, affirmant que les déclarations de son aîné s'ajoutaient "à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée" le visant, mais ce dernier en a rajouté une couche dimanche sur les réseaux sociaux. Dans ce dossier, une enquête a été ouverte début août en France et confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).