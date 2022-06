Bleus - Le Graët : "Ce calendrier est démentiel"

"Pas notre rôle de rendre des joueurs en mauvais état aux clubs"

A l'instar de nombreux acteurs et dirigeants, Noël Le Graët n'apprécie pas le calendrier actuel. Au terme d'une saison 2021-2022 déjà très dense au niveau des différents championnats et compétitions européennes, la Ligue des nations mobilise les joueurs, en ce mois de juin très chargé.. Une rencontre qui devrait mettre les organismes à rude épreuve.Ce mercredi dans l'après-midi, le président de la FFF était présent lors de l'assemblée générale de la Ligue, et en a profité pour fustiger le calendrier. "Ca-t-il affirmé, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Se demandant comment lui et ses collègues européens avaient fait pour accepter un tel calendrier, le dirigeant a confié sa crainte concernant d'éventuelles blessures., a rappelé Noël Le Graët. Trois jours après l'opposition face à l'Autriche, il faudra enchaîner et finir (enfin) ce lourd programme par une ultime rencontre, face à la Croatie au Stade de France dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des nations 2022-2023.