Bleus, la course à l'Euro: Varane en patron, coup d'arrêt pour Pogba

Varane en mode Ramos

Un défenseur central du Real Madrid qui met des buts... Sergio Ramos? Non, Raphaël Varane! Le Nordiste a réussi un doublé pour permettre aux Madrilènes de s'imposer chez la lanterne rouge Huesca (2-1), samedi. Sa dernière réalisation en Liga remontait au 4 janvier 2020, à Getafe (3-0). "Ça fait longtemps que je n'avais plus marqué. Je suis très heureux", a-t-il souri après la rencontre.

Menés 1-0, les Madrilènes doivent une fière chandelle à l'international français, décisif de la tête (55e) et du pied gauche (84e), à chaque fois à la suite d'un coup franc. Ce succès allège la pression autour de l'entraîneur Zinédine Zidane, critiqué après un début d'année mitigé. "Le Real ne jette pas l'éponge. Varane se mue en Ramos et mène la remontée", a titré dimanche le quotidien Marca, saluant la performance de l'ancien Lensois en l'absence du capitaine Ramos, blessé.

Le doublé de Varane :

Pogba se blesse

En grande forme en 2021, le milieu de Manchester United Paul Pogba s'est blessé contre Everton (3-3) samedi. Il se tenait la cuisse droite au moment de sa sortie, à la 38e minute, alors que son équipe menait 1-0. Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a évoqué après la rencontre "une blessure légère". Cette saison, la "Pioche" avait pourtant été épargnée par les pépins physiques. Le milieu n'a raté que deux rencontres de Premier League, en novembre, en raison d'un coup à une cheville reçu en équipe de France.

Coman toujours en forme

Kingsley Coman n'en finit plus de briller avec le Bayern. Auteur d'un début de saison tonitruant, il a donné la victoire aux siens vendredi sur le terrain du Hertha Berlin (1-0), en marquant l'unique du but du match (21e). Un peu chanceux sur le coup, il a vu son tir dévié au départ par un défenseur lober le gardien adverse. Mais cette chance est aussi l'apanage des joueurs en réussite. "King cherche constamment ces situations de un contre un et s'est récompensé lui-même", l'a félicité le directeur sportif munichois Hasan Salihamidzic.

"Je pense que je suis dans la meilleure période de ma carrière"

Juste avant la pause, Coman a eu une occasion en or de doubler la mise. Mais son tir d'une quinzaine de mètres, sur un caviar en retrait de Leroy Sané, est passé au-dessus de la cage. "J'ai beaucoup gagné en maturité, j'ai acquis beaucoup d'expérience, a déclaré l'international à TF1 dimanche, je pense que je suis dans la meilleure période de ma carrière, je connais bien mon corps." Un constat important pour un joueur de 24 ans dont le début de carrière a été trop souvent interrompu par les blessures. L'ancien Parisien affiche désormais six buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Le Bayern remercie Coman !