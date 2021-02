Zinedine Zidane est un entraîneur très calme, alors quand on le voit pousser un coup de gueule en conférence de presse comme ce fut le cas ce vendredi, on sait que quelque chose cloche. Et c'est effectivement le cas : sa maison blanche se lézarde depuis quelques semaines, notamment après un revers indigent à domicile à Levante. Dire qu'une réaction était attendue pour le Real Madrid à Huesca relève de l'euphémisme le plus candide. Réaction y a-t-il eu ? En première période, le club madrilène a dominé, avec une première opportunité nette pour Vinicius Jr, dont le petit ballon piqué consécutif à un service de Kroos est passé juste à coté, même si le Brésilien a finalement été signalé hors-jeu (25eme). Dix minutes plus tard, un enroulé appliqué de Benzema a permis à Alvaro Fernandez de briller en repoussant des deux mains la tentative du Français. Au repos, le constat était clair, le Real dominait, le Real avait envie, mais le Real n'était pas assez précis dans les trente derniers mètres adverses. Zinedine Zidane a certainement exhorté ses hommes à régler la mire après la pause. Mais c'était également le cas pour l'équipe d'en face...

⚖📸 Tablas en el marcador tras el final de la primera parte.#HuescaRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/1w9i1kR0Mh

Ainsi, peu après le retour des vestiaires, Maffeo s'est fendu d'une offrande pour la reprise de Rico dans la surface merengue. Courtois n'a rien pu faire, et le cuir a heurté le haut de la transversale. Deux minutes plus tard, Okazaki a alimenté Galan en bonne position et le tir puissant de ce dernier a nettoyé la lucarne madrilène. Le Real, mené et au pied du mur, devait réagir. Il y est parvenu grâce à ses Français. Un coup franc de Benzema sur la barre est retombé dans la surface locale et Varane en a profité pour égaliser (55eme). Le Real a insisté et c'est encore Varane qui a scellé le destin du match. A cinq minutes de la fin et alors que Huesca a subi les assauts merengue, Varane a profité d'un ballon mal repoussé par le gardien adverse après une tête de Casemiro sur un coup franc de Kroos pour donner l'avantage aux visiteurs. Plus rien n'allait être inscrit dans cette partie et le Real s'est refait la cerise, mais ne convainc toujours pas (1-2). Le club merengue prend provisoirement trois points d'avance sur le FC Barcelone, attendu à Séville, face au Betis, ce dimanche.