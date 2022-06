Bleuets : Les Espoirs quasiment qualifiés pour l'Euro 2023

Sauf cataclysme, la France sera à l'Euro Espoirs 2023

Victoire 4-1 en Arménie pour les Bleuets ! Un grand pas de fait pour la qualification à l'𝙀𝙐𝙍𝙊 𝙀𝙎𝙋𝙊𝙄𝙍𝙎 𝟮𝟬𝟮𝟯 💪

🔜 Dernier match face à l'Ukraine ce jeudi 9 juin ! pic.twitter.com/X9HiPXUNhU



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 6, 2022

. Ce lundi, l'équipe de France espoirs s'est largement imposée en Arménie pour son avant-dernier match des qualifications pour l'Euro 2023 (1-4). En plus d'enchaîner une 8ème victoire consécutive dans son groupe, la sélection de Sylvain Ripoll s'est rapprochée, un peu plus, du tournoi qui se déroulera en Roumanie et en Géorgie, l'été prochain. Enzo Le Fée, l’élément du FC Lorient, a brillé sous le maillot tricolore. C'est lui qui a ouvert le score après 21 minutes de jeu d'une frappe sèche sous la transversale du gardien adverse.Menant à la pause, la France a doublé le score grâce à un penalty d'Amine Gouiri, juste entré en jeu (66ème). En dépit de la réduction de l'écart de l'Arménie grâce à Shaghoyan (69ème), la France a démontré une belle force de caractère afin de reprendre le dessus. D'un superbe coup-franc, Enzo Le Fée s'est offert un doublé (76ème) pour porter le score à 1-3 et donner de l'air aux Bleuets. En fin de match, trouvé par Amine Gouiri, Malo Gusto a lui aussi participé à la fête (89ème) et a achevé le succès de son équipe. En tête du groupe H, la France possède 6 points de plus sur l'Ukraine, qui compte encore 2 matchs à jouer. Jeudi, justement, la France devra terminer le travail face à l'Ukraine, à Istanbul.Au micro de Canal + Sport, Sylvain Ripoll, un brin perfectionniste, a souligné les axes de progression.. Après sur la qualité de notre match, ce n'est pas dans la lignée des dernières productions. On a eu du mal à mettre du rythme, physiquement. On n'a pas su emballer ce match", a-t-il notamment évalué.