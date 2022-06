Dans un mois à peu près, l’équipe de France féminine va participer à l’Euro. Ça sera la première compétition que les Tricolores aborderont sans leur ancienne capitaine Amandine Henry. Ecartée du groupe depuis presque dix-huit mois, la joueuse de Lyon a été comme pressenti écartée par la sélectionneuse Corinne Diacre. Même si elle s’y attendait, c’est une décision qu’elle a eu du mal à digérer.



Interrogée par L’Equipe, Henry a affirmé qu’elle avait toute sa place dans la liste des convoquées et que son éviction est, de fait, injuste à ses yeux. « Je pense que je pouvais avoir ma place, a-t-elle confié. Elle en a décidé autrement. Après avoir été championne de France, championne d'Europe, avoir joué quasiment la totalité des matchs avec mon club, je pense que j'avais ma place ».

Henry prête à se rapprocher de Diacre

La milieu de terrain aux 93 capes ne veut pas non plus entendre l’explication selon laquelle le lien de confiance a été rompu avec le coach. « Ça, je ne comprends pas du tout. Les choses ont été dites en interne. Le président (Noël Le Graët) était au courant, on en avait parlé avec la coach et plusieurs filles, qui ne sont plus là non plus d'ailleurs. Ensuite c'est elle qui a commencé à prendre la parole dans les médias. Il fallait aussi que je donne mon point de vue ».



Henry est donc privée des joutes internationales, mais ce n’est pas pour autant qu’elle fait une croix définitive sur sa sélection. « Jamais de la vie. Tant que je jouerai au foot, je croirai en l'équipe de France. C'est au-dessus de tout », a-t-elle affirmée. Elle est même prête à enterrer la hache de guerre avec Diacre pour revêtir de nouveau le maillot bleu : « Oui, pourquoi pas. Je serai toujours une joueuse disponible pour l'équipe de France, que ce soit Corinne Diacre ou quelqu'un d'autre en poste. Le maillot bleu me manque. C'est l'apothéose pour une joueuse de participer à des compétitions comme ça. »