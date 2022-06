Ballon d'Or : Pour Valbuena, Benzema le "mérite"

Débutée en 2015, l'affaire de la sextape va bientôt se terminer. En effet, il y a quelques jours, "épuisé" d'après son avocat Maître Hugues Vigier, Karim Benzema a renoncé à faire appel de sa condamnation en première instance (un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende). Mathieu Valbuena n'a pas masqué son soulagement consécutivement à cette nouvelle. "C’est enfin un chapitre qui se finit", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport lors de l'émission 'Rothen s’enflamme', regrettant la longueur de cet épisode qui a "duré beaucoup trop d'années et beaucoup trop de temps".

"Cela m'a coûté l'équipe de France"

Soulignant que l'important était de "tourner la page", il a avoué que l'affaire avait eu une incidence négative sur sa carrière. " Cela m’a coûté l’équipe de France, et c’était l’Euro 2016 en France. J’aurais espéré avoir une autre fin avec les Bleus mais elle a été ainsi . C’est comme ça, c’est ma carrière", a-t-il indiqué. Parlant de "conséquences dramatiques", il n'a cependant pas affiché de regrets quant à sa démarche. "Je n’ai aucun regret dans le fait d’avoir tout simplement porté plainte. Moi on ne me fait pas chanter. Ce sont des choses privées et il y a beaucoup de gens qui font des choses privées et comme ils ne sont pas connus cela ne sort jamais. Je l’ai fait, pas de souci, je n’ai aucun regret. C’est ma vie privée et cela ne regarde personne", a-t-il affirmé dans des propos retranscrits par RMC Sport.

🗣🇫🇷 @MathieuVal8 : "Je ne suis pas en colère, je n’ai pas de rancune contre qui que ce soit, chacun fait son bonhomme de chemin, tout simplement. Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’or. Oui, il mérite le Ballon d’or" pic.twitter.com/mMjzrGXNHs

— Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 7, 2022

Benzema "mérite le Ballon d'Or"

Si il a glissé que "le fait de renoncer à cet appel veut quand même dire pas mal de choses à mon sens, après chacun pourra penser ce qu’il a envie de penser", Valbuena a reconnu ne pas avoir de rancune "contre qui que ce soit", et s'est même livré à une évaluation de la saison sportive réalisée par Karim Benzema, vainqueur il y a quelques jours d'une 5ème Ligue des Champions avec le Real Madrid face à Liverpool au Stade de France (1-0). "Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’Or. Oui, il mérite le Ballon d'Or. Je peux parler objectivement sur un plan sportif et je peux parler sur quelque chose qui s’est passé", a clamé le milieu offensif de l'Olympiakos, avant de conclure : "Je fais mon bonhomme de chemin, lui aussi, il n’y a aucun problème".