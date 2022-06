Après une saison assez consistante (4 buts et 6 passes décisives en 34 apparitions), Thomas Lemar est à un nouveau tournant dans sa carrière. Du haut de ses 26 ans, le polyvalent milieu offensif pourrait se laisser séduire par un nouveau challenge après un passage contrasté à l'Atlético Madrid. Plusieurs médias espagnols font état d'un possible départ de l'international français cet été, à un an de la fin de son contrat chez les Colchoneros. Une version que le clan démentie par le clan du champion du monde.

Lemar "pas fermé à une prolongation à l'Atlético"

L'agence Kemari, qui gère les intérêts de Thomas Lemar, a indiqué que le milieu de terrain n'était absolument pas réticent à l'idée de prolonger son contrat à l'Atlético. « Thomas n'a jamais refusé de prolonger, a indiqué Arthur Poupel dans des propos relayés par L’Équipe. L'Atlético nous a fait une première offre en fin d'année dernière, nous y avons répondu par une contre-proposition en janvier. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle des dirigeants. Thomas n'est pas du tout fermé à une prolongation à Madrid », a conclu le représentant de l'ancien Monégasque.