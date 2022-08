A 22 ans, et après une longue réflexion, Yacine Adli a enfin choisi quel pays il voulait représenter. L’ancien Bordelais hésitait entre l’Algérie, le pays de ses parents, et la France. Il a opté pour la sélection maghrébine. C’est La Gazzetta dello Sport qui a révélé cette information dimanche. Adli a pris la direction de l’AC Milan cet été. En changeant de dimension, il aurait pu avoir l’idée de temporiser encore un peu plus et attendre un éventuel coup de fil de Didier Deschamps. Mais, le cœur a parlé et il a donc choisi de rejoindre les Fennecs. Selon toute vraisemblance, il devrait faire partie des convoqués de Djamel Belmadi lors du rassemblement du mois de septembre.

Adli retrouvera Bennacer chez les Fennecs

Chez les Verts, Adli retrouvera quelques visages connus. Et en particulier celui d’Ismaël Bennacer. Les deux joueurs composent cette saison le duo de milieux défensifs des Rossoneri. Ils ont aussi comme point commun d’avoir le même agent.



Pour rappel, Adli est passé par de nombreuses sélections de jeunes en France. Mais une fois la question de l’équipe A posée, il a donc opté pour l’Algérie. Un choix qu’avaient fait auparavant des joueurs comme Mourad Meghni, Anthar Yahia, Yacine Brahimi ou Sofiane Feghouli. En revanche, les Karim Benzema, Nabil Fekir, Camel Meriem, Samir Nasri, Houssem Aouar et cie ont opté pour les Bleus.