C'est déjà la seconde défaite de la saison des Bretons à domicile alors que l'Estac enregistre sa 4e victoire à l'extérieur ! Au classement, Lorient demeure en tête avec deux longueurs d'avance sur un trio composé de Lens, Ajaccio et... Troyes.

⌚️| Yes ! Une défense solide, un @GauGallon à nouveau décisif, une entrée payante de Lenny #Pintor et l'#ESTAC s'impose chez le leader et revient à deux points de lui ! #FCLESTAC 0-1 pic.twitter.com/y4L5n2qYBt