Lorient repart de l'avant

Lorient a vaincu Niort (4-1) vendredi lors de la 14e journée de Ligue 2, avec notamment un doublé de Pierre-Yves Hamel en première période, au cours de laquelle tous les buts du match ont été marqués. Les Merlus s'emparent de la première place avec un point d'avance sur Troyes, contraint au nul à Nancy (0-0). Sochaux est troisième à deux points, après son succès devant Le Havre (2-0). Lens et Ajaccio, également à deux points, se déplacent respectivement à Rodez lundi et à Guingamp samedi. Derrière, le sixième Clermont l'a emporté face à Chambly (0-1), à Charléty. Le Mans et Grenoble n'ont pas marqué (0-0), Auxerre et Caen se sont aussi séparés dos à dos (1-1) et Châteauroux s'est imposé à Valenciennes (0-1). Enfin, le Paris FC a gagné le match de la peur à Orléans (0-1), à qui il laisse la lanterne rouge.