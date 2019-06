Lens-Leca: "Le seul puni, c'est moi"

Comme lors du match aller à Bollaert (1-1), Jean-Louis Leca (33 ans), le gardien du Racing Club de Lens, sera cantonné en tribunes ce dimanche, à Dijon (18h), lors du barrage retour L1/L2, suite à sa suspension de 3 matches après son coup de sang et son expulsion à Troyes (2-1, a.p.).

Un dérapage que le portier du club nordiste - qui pourrait le sanctionner - assume dans les colonnes du quotidien L'Equipe. "Je n'ai pas su maîtriser mes nerfs, explique le Corse.Comme on l'a emporté à Troyes, le seul puni, c'est moi. Je ne vais pas fuir mes responsabilités. Je m'en veux. C'est à moi, avec mon expérience, de rester calme. J'y étais parvenu cette saison, pas sur ce coup-là. C'est pour ça que je suis dur avec moi-même, parce que je n'ai pas pu vivre ça sur le terrain, avec ce public fantastique. Je vais donner toute mon énergie. Si je peux apporter ce 1% de plus à l'équipe, ce sera avec plaisir", assure-t-il, convaincu que son équipe a les moyens, malgré ce but concédé à domicile, de retrouver l'élite. "Dijon est en ballottage favorable. C'est une bonne équipe. Mais la situation peut être retournée. On est capables de tout. J'espère qu'on aura ce supplément d'âme." Mais c'est bien Jérémy Vachoux, sa doublure habituelle, qui enchaînera sur la pelouse de Gaston-Gérard.

Le groupe lensois : Vachoux, Belon - Duverne, Sagnan, Tahrat, Fortes, Centonze, Mendy, Haïdara - Bellegarde, Ba, Diarra, Mesloub, Gillet, Doucouré - Ambrose, Gomis, Chouiar, Banza, Kyei.