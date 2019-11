Lens, et si c’était c’est la bonne ?

En mai prochain, le Racing Club de Lens aura bouclé sa cinquième année consécutive en Ligue 2. En espérant que ce soit la dernière. En tout cas avant un certain temps. Parce que chez les Sang et Or, le retour dans l’élite est dans tous les esprits. A commencer par celui de l’entraîneur en place, Philippe Montanier, arrivé en 2018 et qui a flirté avec la Ligue 1 lors d’une première saison artésienne conclue par une défaite à Dijon lors du barrage retour (3-1, aller 1-1).

"Je suis soucieux et obnubilé pour faire remonter le club. C’est une obsession pour moi, le staff et les joueurs. Le succès ne se programme pas, il se construit. Ce club est un club de Ligue 1. On est tous impatient, mais ça se joue sur le terrain", annonçait l’ancien gardien de but sur France Bleu Nord il y a quelques semaines. Aujourd’hui, les Sang et Or, qui se déplacent chez le voisin valenciennois vendredi soir (20h45), sont leaders, avec un point d’avance sur leur dauphin lorientais, et viennent de signer trois victoires consécutives en Ligue 2, et sept, plus deux nuls, lors des neuf dernières journées de championnat. Et ce avec un collectif au sein duquel aucun joueur n’a marqué plus de quatre buts, un total atteint par Gaëtan Robail, Simon Banza et Tony Mauricio.



Suspendu pour les barrages après son expulsion en play-offs contre Troyes, Jean-Louis Leca avait grandement manqué à ses coéquipiers face aux Bourguignons en juin dernier. Son remplaçant Jérémy Vachoux, auteur de deux énormes erreurs, avait en effet précipité l’élimination des siens. Revanchard, le portier corse avoue aujourd’hui penser à la montée en Ligue 1 "matin, midi et soir."

"Ramener le RC Lens où il mérite d’être."

Et il n’a qu’une ambition : "Ramener le RC Lens où il mérite d’être. Parce que c’est un grand club, avec des grands supporters, des grands dirigeants." Mais l’expérimenté gardien (34 ans) tempère vite. "Ne nous enflammons pas, confiait-il le mois dernier à RMC. Continuons à être soudés, unis tous ensemble, parce qu’il y aura des moments difficiles où on aura besoin de tout le monde. J’espère qu’en fin de saison, on pourra ouvrir quelques bières ensemble." Avec modération, évidemment, même après une si longue attente ? Réponse dans six mois…