Le Havre: C'est fini pour Tanchot

Septième de Ligue 2 au terme de la saison, Le Havre se prépare à entamer un nouveau cycle dans le but de retrouver enfin l'élite hexagonale, et espère évidemment postuler à la promotion en 2019-2020. Pour ce faire, la formation normande a pris la décision de changer d'entraîneur, la mission d'Oswald Tanchot est donc terminée.

"D’un commun accord, Oswald Tanchot et le HAC ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration au-delà de cette saison, confirme un communiqué officiel. Le HAC tient à remercier Oswald Tanchot et son staff pour le travail accompli et leur investissement professionnel sans faille". Il y a plusieurs jours, le quotidien L'Equipe avait avancé des discussions entre le doyen des clubs français et Paul Le Guen, ancien coach du Stade Rennais, de l'Olympique Lyonnais ou du Paris Saint-Germain.