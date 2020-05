Ça commençait à faire long. Après cinq années en Ligue 2, le RC Lens va enfin retrouver l’élite. Et ce car la Ligue de football professionnel (LFP) a mis un terme à la saison en raison de la crise sanitaire, et validé les retours en Ligue 1 de Lorient et de son dauphin lensois. "Sans fanfaronner, c’est clairement une bonne nouvelle pour la Ligue 1, savoure le président Joseph Oughourlian dans Ouest-France. La région respire le foot. Mais attention, depuis que je suis arrivé j’entends dire qu’on va remonter. C’était comme quelque chose qui flotte à la surface. Or, il existe de nombreux accidents industriels, de clubs avec des bases extraordinaires de supporters, qui ne sont jamais remontés ou qui ont disparu."

"Tout est préparé depuis longtemps"



Aux manettes du club Sang et Or depuis 2018, l’homme d’affaires aux origines libano-arméniennes assure être déjà prêt pour ce grand retour : "Il y a un plan Ligue 1 sur lequel on travaille depuis trois mois dans la plus grande discrétion. On est dans les starting-blocks. Je viens de procéder à une augmentation de capital de 20 millions, pour effacer les dettes. Je remets au pot pour montrer que les investisseurs sont là. Tout est préparé depuis longtemps." Tout n’a pourtant pas été simple cette saison pour le Racing. Leader à la trêve, le club artésien a mal redémarré l’année, en signant d’abord quatre nuls en cinq matches puis en enregistrant deux revers de rang, à Châteauroux (3-2) et contre Caen (1-4). Une série fatale à Philippe Montanier, remplacé par l’entraîneur de la réserve, Franck Haise.

Cahuzac : "Cette montée, c'est aussi celle de Montanier et son staff"



Arrivé il y a deux ans, Montanier avait failli faire monter Lens lors du dernier exercice, échouant en barrages avec une douloureuse élimination face à Dijon. "Cette montée, c’est aussi celle de Montanier et de son staff", n’a pas manqué de souligner Yannick Cahuzac sur nos antennes, où il a également confirmé qu’il serait toujours Lensois la saison prochaine. Autre milieu d’expérience, Guillaume Gillet a confié aux médias belges qu’il souhaitait lui aussi poursuivre l’aventure, alors que La Voix du Nord évoque un retour de Gaël Kakuta (Amiens), 12 ans après son départ de La Gaillette pour Chelsea. L’accent sera aussi mis "sur la jeunesse", insiste Oughourlian : "Notre projet est centré sur la jeunesse. Notre centre de formation, d’où sont sortis Varane, Thorgan Hazard, Bourigeaud, doit redevenir le pôle d’excellence qu’il a été."





