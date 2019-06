DNCG: Mesures d'encadrement pour VAFC

Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2019-2020, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a décidé de procéder à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations pour le club nordiste de Valenciennes FC, qui vient d'achever une nouvelle saison de Ligue 2 à la 13e place. En revanche, aucune mesure n'est prise par le gendarme financier à l'encontre de l'AJ Auxerre, Clermont Foot, FC Lorient et US Orléans.

Les clubs d'AS Nancy Lorraine et du FC Sochaux Montbéliard sont enfin sous le coup d'un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG.