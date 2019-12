Bony, un joker de luxe au Havre ?

Après avoir attiré Paul Le Guen sur le banc et raté (de peu ?) Ben Arfa, le HAC est peut-être tout près d'attirer enfin son grand nom sur le terrain - on passera l'épisode Adriano, en 2014. Wilfried Bony, cadre historique des Eléphants de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique en 2015, s'entraîne avec le club normand après une année 2019 au Qatar (à Al-Arabi). « Il n'a pas joué depuis un moment, mais il n'est pas si loin que ça physiquement, a résumé Paul Le Guen en conférence de presse. Il s'intègre très bien, il a des références et ça se sent tout de suite à l'entraînement. Je lui ai dit qu'on allait bien s'occuper de lui, il joue le jeu et se montre très agréable. »



Au côté de Tino Kadewere, la révélation majeure de cette saison - meilleur buteur avec seize unités (en douze matchs), soit cinq d'avance sur ses dauphins Yoane Wissa et Adrian Grbic -, Le Havre pourrait aligner un trio offensif de choc avec Jamal Thiaré, même si ce dernier joue un peu moins ces derniers temps. « Bony s'est fait les croisés en 2018, il faut voir comment il récupère, rappelle Robert Malm. On partirait un peu dans l'inconnu, mais il aspire à jouer encore au plus haut niveau. Il est libre, donc il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas à se précipiter. Je pense que lorsque Kadewere s'est blessé, début novembre, ça a mis la puce à l'oreille de Le Guen pour la recherche d'une doublure. »

Tino Kadewere, le crack du HAC





Notre consultant le reconnaît, « ce serait une super pub pour la Ligue 2 » : « Le président havrais, Vincent Volpe, est très ambitieux. Ils ont les moyens d'engager un joueur de ce calibre, il ne faut donc surtout pas s'en priver ! Il pourrait profiter de la trêve hivernale afin de travailler encore, de peaufiner pour la reprise. » Révélé au Vitesse Arnhem en 2012-2013, avec un exercice à 31 buts en 30 matchs, il avait enchaîné avec une belle saison à Swansea (17 buts en 34 matchs) mais n'avait ensuite pas passé le cut à Manchester City (de janvier 2015 à juin 2016). A 31 ans, son profil revanchard et expérimenté fait penser à celui de Jérémy Ménez, qui sera « l'homme de la deuxième partie de saison » au Paris FC, selon Robert Malm.