Un Paris-Roubaix féminin en 2020

Alors que l’Union cycliste internationale (UCI) a officialisé mardi le nouveau calendrier de cette saison 2020, interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, et confirmé les dates du Tour de France (29 août-20 septembre), ainsi que celles du Tour d’Italie (4-25 octobre) et du Tour d’Espagne (20 octobre-8 novembre), qui vont donc se chevaucher. On a également appris que Paris-Roubaix, l’un des cinq Monuments du cyclisme, programmé le 25 octobre, aurait désormais son pendant féminin.





🚴‍♀️ Pour la 1ère fois cette année, et afin de renforcer le calendrier World Tour féminin, un Paris-Roubaix Femmes verra le jour en prologue de la course Hommes. Les modalités (distance, lieu de départ, horaires) sont en cours de mise au point et seront prochainement communiquées.

— Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) May 5, 2020





Surnommée "l'enfer du Nord", cette course mythique créée en 1896 sera également courue par les femmes, qui emprunteront une partie du parcours avant les hommes. "On a la volonté d'augmenter, pas à pas, le nombre d'épreuves féminines, a confié à l’AFP Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, une autre épreuve organisée par ASO (Amaury Sport Organisation). Je ne vois pas pourquoi ce serait une expérience sans lendemain, le symbole est tellement fort. Il faudra qu'on trouve une solution à l'avenir, qu'on s'adapte. Mais c'est inhérent à notre métier, cette année plus que jamais". D’autres Monuments, le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, possèdent déjà une version féminine, contrairement à Milan-San Remo et au Tour de Lombardie.