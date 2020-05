Le nouveau calendrier 2020 officialisé

Le Giro et la Vuelta se chevauchent

Le calendrier World Tour

Comme attendu, l’Union cycliste internationale (UCI) a dévoilé mardi, et les dates de la reprise d’une saison suspendue jusqu’au 1août en raison de la pandémie de coronavirus. Une décision officialisée suite à la réunion du Conseil du cyclisme professionnel (CCP).Lese déroulera bien du 29 août au 20 septembre, alors que cette saison 2020 doit normalement reprendre par les, le 1août, et s’achever le 8 novembre à l’issue du, qui partira le 20 octobre du Pays Basque et non des Pays-Bas. Une Vuelta qui débutera surtout lors de la dernière semaine du(4-25 octobre), dont le départ est programmé 15 jours après la fin de la Grande Boucle. Les Mondiaux en ligne sont eux confirmés fin septembre (du 23 au 27). Concernant les cinq Monuments du cyclisme,aura lieu une semaine après les Strade Bianche,le 4 octobre, lele 18 octobre,le 25 octobre et lele 31 octobre.1er août : Strade Bianche (Italie)5-9 août : Tour de Pologne (Pologne)8 août : Milano-Sanremo (Italie)12-16 août : Critérium du Dauphiné (France)16 août : Prudential RideLondon-Surrey Classic (Grande-Bretagne)25 août : Bretagne Classic - Ouest-France (France)-29 août-20 septembre : Tour de France (France)7-14 septembre : Tirreno-Adriatico (Italie)11 septembre : Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)13 septembre : Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)29 septembre-3 octobre : BinckBank Tour30 septembre : La Flèche Wallonne (Belgique)3-25 octobre : Giro d’Italia (Italie)4 octobre : Liège-Bastogne-Liège (Belgique)10 octobre : Amstel Gold Race (Pays-Bas)11 octobre : Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgique)14 octobre : A Travers la Flandre (Belgique)15-20 octobre : Gree - Tour of Guangxi (Chine)18 octobre : Tour des Flandres (Belgique)20 octobre-8 novembre : Vuelta Ciclista a España (Espagne)21 octobre : Driedaagse Brugge-De Panne (Belgique)25 octobre : Paris-Roubaix (France)31 octobre : Il Lombardia (Italie)