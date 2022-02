UAE Tour (E4) : Pogacar s'impose et prend la tête du général

Bardet prend la sixième place du jour



And it’s @tadejpogacar for the win for the second year running atop of Jebel Jais! 🎉 pic.twitter.com/ukShnlpkNp

— UAE Tour Official (@uae_tour) February 23, 2022

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / UAE TOUR

4eme étape - Fujairah Fort-Jebel Jais (181km) - Mercredi 23 février 2022

Classement général après 4 étapes (sur 7)

Il ouvre son compteur de la saison, en ce début d'année 2022. Ce mercredi,, longue de 181 kilomètres et courue entre Fujairah Fort et au sommet de Jebel Jais, soit le point culminant des Emirats. A l'arrivée, et après une très longue montée d'un total de 20 kilomètres, avec un dénivelé de 5% voire 7% lors des deux derniers kilomètres, la victoire finale s'est jouée au sprint.A ce petit jeu-là, le double tenant du titre du Tour de France, qui s'est montré le plus fort sur les 200 derniers mètres, a devancé le Britannique Adam Yates (Ineos Grenadiers) alors que le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) prend la troisième place finale. Le meilleur Français du jour se nomme Romain Bardet (DSM) et il prend la sixième place finale. Une belle journée pour Pogacar à plus d'un titre.Il devance l'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), deuxième avec deux petites secondes de retard, tandis que Vlasov suit à la troisième place, avec treize secondes de retard.- Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) mtAleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) mtRuben Guerreiro (POR/EF Education-EasyPost) à 3’’Damien Howson (AUS/BikeExchange-Jayco) mtJai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) mtJan Hirt (RTC/Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux) mtPeio Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) mtFilippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) à 2’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 13’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 15’’Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) à 23’’João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 28’’Peio Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 35’’Oscar Rodriguez (ESP/Movistar) à 38’’Ruben Guerreiro (POR/EF Education-EasyPost) à 40’’