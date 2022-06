Trek-Segafredo : Le jeune Thibau Nys signe comme stagiaire

📰 TEAM NEWS

Nys sur la route dès 2023

Trek-Segafredo mise sur l’avenir. A l’image de la formation Jumbo-Visma avec Per Strans Hagenes, l’équipe américaine a décidé de prendre sous sa coupe l’espoir belge Thibau Nys. Agé de seulement 19 ans, le natif de Bonheiden brille en cyclo-cross au sein de l’équipe Baloise Trek Lions, mais a également remporté le titre de champion d’Europe espoirs sur route l’an passé. Des performances qui ont convaincu Luca Guercilena et le staff de l’équipe Trek-Segafredo de le faire signer comme stagiaire dès le 1er août prochain. « Déjà membre de la famille Trek, Thibau est un jeune talent qui était déjà sur notre radar. Ses résultats en cyclo-cross parlent pour lui mais sa victoire lors des championnats d’Europe l’a rendu encore plus intéressant à nos yeux, a confié le manager général de l’équipe Trek-Segafredo dans un communiqué. Thibau est prêt à aller de l’avant concernant sa carrière sur route. Nous sommes impatients de l’aider à faire un pas de plus dans sa carrière. »S’il terminera l’année 2022 avec un contrat stagiaire, Thibau Nys devrait plonger dans le grand bain du cyclisme professionnel dès la saison 2023 tout en poursuivant sa carrière en cyclo-cross. « Je me sens honoré d’intégrer l’équipe Trek-Segafredo. Je pense que c’est le bon moment pour faire ce pas en avant afin de m’amener au plus haut niveau, a déclaré le fils de la légende du cyclo-cross Sven Nys dans un communiqué. Participer aux épreuves World Tour sur la route a toujours été un de mes rêves et le réaliser sur un vélo Trek rend cela encore plus spécial. Je vais ainsi pouvoir combiner courses sur route et cyclo-cross au plus haut niveau. » Recruteur pour l’équipe Trek-Segafredo, Markel Irizar assure que la formation américaine est « super excitée et motivée de voir un coureur avec le potentiel de Thibau Nys » la rejoindre. Alors que son père s’est focalisé sur le cyclo-cross, le jeune Belge entend bien être tout-terrain durant sa carrière.