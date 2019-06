Tour de Suisse: Bernal sacré

Un bon signe avant le Tour de France ? Ce dimanche, Egan Bernal (Ineos) a été sacré sur le Tour de Suisse au terme d'une neuvième étape de montagne globalement maîtrisée et remportée elle par le Britannique Hugh Carthy (EF Education First). Bernal, qui avait fait la différence la veille à la faveur d'un excellent contre-la-montre, a consolidé son avance sur Rohan Dennis (Bahrain-Merida), deuxième à 19'', et sur Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), troisième à 3’04''. Un succès qui fait écho à la victoire du Colombien lors de Paris-Nice en mars et qui devrait le placer parmi les favoris de la Grande Boucle, prévue dans deux semaines.