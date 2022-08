Tour de Pologne (E3) : Higuita a su se montrer le plus malin

Higuita fait coup double

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE POLOGNE

3eme étape - Krasnik-Przemysl (237,9km) - Lundi 1er août 2022

Classement général après 3 étapes (sur 7)

Sergio Higuita a su attendre le bon moment. Le champion de Colombie a fait parler ses qualités de puncheur dans les derniers hectomètres de la montée finale pour s’imposer à l’occasion de la 3eme étape du Tour de Pologne. Très rapidement après le kilomètre zéro, un quatuor formé de Piotr Brozyna, Marcin Budzinski, Matthias Brändle et Edward Theuns a su s’extraire d’un peloton lancé à vive allure. Dans un deuxième temps, Michel Hessmann a su faire la jonction. Une échappée qui a alors obtenu un bon de sortie et pris jusqu’à un peu moins de huit minutes d’avance. Un écart qui a été jugé trop important par plusieurs équipes, dont la Bora-Hansgrohe, qui se sont mises à rouler. Sans se presser, le peloton a alors progressivement réduit la marge laissée au quintette alors que les difficultés, concentrées dans les 40 derniers kilomètres, se rapprochaient. La seule animation a été une tentative de contre fomentée par Thomas De Gendt, mais le baroudeur belge n’avait pas les armes pour revenir sur la tête de course. La montée de Solca, première difficulté du jour, a vu se décomposer l’échappée avec seuls Michel Hessmann et Edward Theuns qui ont tenu le choc.Dans le peloton, le porteur du maillot de leader Jonas Abrahamsen a été très vite en difficulté avant d’être irrémédiablement distancé. A l’avant, Edward Theuns a eu du mal à suivre mais s’est battu pour rester dans la roue de Michel Hessmann, avant de céder. Le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a alors tenu bon mais, face à un peloton qui s’est affolé dans la montée de Gruszowa, avec notamment Davide Formolo et Mauri Vansevenant qui ont tenté de partir, il a finalement été rattrapé à 22 kilomètres de l’arrivée. Un peloton amaigri et riche de seulement une cinquantaine de coureurs a abordé la montée finale vers Przemysl. Mike Teunissen a placé un démarrage dès le pied mais a très vite plafonné avant d’être repris. La formation Ineos Grenadiers a alors imposé un tempo intense avec Jhonatan Narvaez pour Richard Carapaz mais le champion olympique a calé dans les 500 derniers mètres. Bien placé, Quentin Pacher a tenté sa chance à 200 mètres du but mais il a été contré par Sergio Higuita avant de prendre la cinquième place de l’étape. L’effort du champion de Colombie a été décisif alors que Pello Bilbao et Quinten Hermans complètent le Top 3. Au classement général, Sergio Higuita fait coup double mais le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe a une marge ténue sur ses rivaux.Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) mtQuinten Hermans (BEL/Intemarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtMatteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) mtQuentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) mtMauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) mtFélix Gall (AUT/AG2R-Citroën) mtStephen Williams (GBR/Bahrain Victorious) mtLucas Hamllton (NZL/BikeExchange-Jayco) mtDiego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) mtPello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 4’’Quinten Hermans (BEL/Intemarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 6’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 10’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 10’’Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange-Jayco) à 10’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 10’’Mauro Schmid (SUI/Quick-Step Alpha Vinyl) à 10’’Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’Lucas Hamllton (NZL/BikeExchange-Jayco) à 10’’