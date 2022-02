Tour de la Communauté de Valence (E4) : Moschetti l'emporte au sprint, aucun souci pour Vlasov

Moschetti a tiré son épingle du jeu

CYCLISME / TOUR DE LA COMMUNAUTE DE VALENCE

4eme étape - Orihuela-Torrevieja (193,1km) - Samedi 5 février 2022

Classement général après 4 étapes (sur 5)

Matteo Moschetti s’est montré le plus rapide dans les rues de Torrevieja. Le sprinteur italien de l’équipe Trek-Segafredo a levé les bras en vainqueur au terme d’une quatrième étape dont le scenario n’a guère été une surprise. En effet, un groupe de cinq coureurs, dont Angel Madrazo ou Manuele Boaro, a pris les devants en tout début de course. Toutefois, sous l’impulsion des équipes de sprinteurs, le peloton n’a pas laissé à cette échappée la possibilité de se développer. L’écart a été maintenu de manière stricte autour des trois minutes pour éviter tout risque d’échapper à un sprint massif à l’issue d’une étape dénuée de difficultés significatives. Mais l’avancée du peloton a été contrariée à l’approche des 50 derniers kilomètres quand Carlos Rodriguez, troisième du classement général, a été victime d’une chute avec son compatriote Omar Fraile. Si le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a pu reprendre la route sans souci, son coéquipier a eu plus de difficultés mais a pu repartir.Le peloton, à peine ralenti par cette mésaventure, a décidé que l’échappée allait prendre fin à l’orée des 20 derniers kilomètres. A partir de là, les équipes de sprinteurs ont cadenassé la course, empêchant une tentative de bordure orchestrée par la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Dans le final, les trains se sont progressivement mis en place du côté des équipes Quick-Step Alpha Vinyl et UAE Team Emirates. Toutefois, ni Fabio Jakobsen, ni Juan Sebastian Molano a pu revendiquer la victoire sur la ligne d’arrivée. Profitant du travail des autres, Matteo Moschetti s’est montré le plus rapide pour s’imposer devant Manuel Penalver et Alexander Kristoff, seul sprinteur à avoir répondu présent. En effet, Fabio Jakobsen n’a pu faire mieux que cinquième quand Juan Sebastian Molano a pris la septième place. Bien au chaud dans le peloton, Aleksandr Vlasov conserve son maillot de leader devant Remco Evenepoel, qui a participé au train mis en place pour Fabio Jakobsen, et Carlos Rodriguez avant la courte dernière étape qui ramènera le peloton vers Valence.Manuel Penalver (ESP/Burgos-BH) mtAlexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtElia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) mtFabio Jakobsen (PBS/Quick-Step Alpha Vinyl) mtStanislaw Aniolkowski (POL/Bingoal-Pauwels Sauces-WB) mtJuan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) mtTimothy Dupont (BEL/Bingoal-Pauwels Sauces-WB) mtMatej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) mtLuca Mozzato (ITA/B&B Hotels-KTM) mt- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 32’’Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers à 36’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 50’’Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’02’’Jakob Fuglsang (DAN/Israel-Premier Tech) à 1’05’’Luis Leon Sanchez (ESP/Bahrain Victorious) à 1’14’’Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) à 2’00’’Pavel Sivakov (RUS/Ineos Grenadiers) à 2’05’’David de la Cruz (ESP/Astana Qazaqstan) à 2’28’’