Tour de Californie: Sagan démarre fort

Après une campagne de classiques décevante, Peter Sagan a retrouvé le sourire en s'adjugeant la 1ère étape du Tour de Californie dimanche soir, à Sacramento.

C'est le seulement la deuxième victoire de la saison de l'ancien champion du monde, la première depuis le Tour Down Under en janvier. Un succès qui arrive sans grande surprise sur l'une de ses épreuves fétiches puisque Sagan, vainqueur devant Travis McCabe (Etats-Unis) et Max Walscheid (Sunweb), lève les bras pour la 17e fois de sa carrière en Californie.

Il s'empare logiquement de la tête du classement général.

Gallery #AmgenTOC

Good morning Europe!



What’s better than waking up to a stunning victory by @petosagan @AmgenTOC to start the new week right



Good night from #Sacramento #photos @veloimages pic.twitter.com/bByNiJB6CS