Tour d’Allemagne (Prologue) : Ganna a fait parler la puissance

Bernal a assuré

CYCLISME - UCI PROSERIES / TOUR D’ALLEMAGNE

Prologue - Weimar (2,6km) - Mercredi 24 août 2022

Filippo Ganna a retrouvé de l’allant. Privé de victoire dans l’exercice du contre-la-montre depuis le titre de champion d’Italie remporté le 22 juin dernier, notamment battu lors des championnats d'Europe, le rouleur de l’équipe Ineos Grenadiers s’est imposé ce mercredi dans les rues de Weimar, qui accueillait le prologue du Tour d’Allemagne. Sur un parcours long de seulement 2,6 kilomètres avec deux portions montantes, le champion du monde de la spécialité fait parler la puissance malgré l’utilisation d’un vélo traditionnel. Bouclant le parcours en 2’56’’, Filippo Ganna a repoussé Bauke Mollema à deux secondes quand Nils Politt, premier Allemand, a pris la troisième place à trois secondes. Alors que cette édition 2022 du Tour d’Allemagne va proposer un profil très vallonné lors des quatre étapes en ligne au programme, Adam Yates semble avoir fait une bonne opération. Le Britannique n’a concédé que six secondes à son coéquipier et prend un court ascendant sur ses potentiels rivaux au classement général.Côté Français, le premier au classement de ce prologue est Jérémy Lecroq. Le coureur de l’équipe B&B Hotels-KTM a pris la 26eme place à dix secondes de la référence établie par Filippo Ganna. Romain Bardet, qui fait son retour à la compétition après le Tour de France, a pris la 36eme position à douze secondes. Mais un des coureurs qui était le plus attendu au départ de ce prologue a bien été Egan Bernal. Après avoir lancé sa saison 2022 sur les routes du Tour du Danemark la semaine passée, le Colombien a décidé d’enchaîner sur les routes allemandes. Le coureur de la formation Ineos Grenadiers, dans un exercice loin de lui convenir et dans lequel il a été victime d’un grave accident à l’entraînement en janvier dernier, s’est contenté de la 73eme place à 17 secondes de son coéquipier Filippo Ganna. Toutefois, les quatre prochains jours promettent de lui offrir un terrain de jeu plus à même de le faire briller, avec notamment une arrivée au sommet ce samedi.Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 2’’Nils Politt (ALL/Bora-Hansgrohe) à 3’’Mick van Dijke (PBS/Jumbo-Visma) à 5’’Yves Lampaert (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) à 5’’Jérémy Lecroq (FRA/B&B Hotels-KTM) à 10’’