Quintana chez Arkéa-Samsic, ça brûle !

Nairo Quintana dans une équipe française, l’hypothèse est de plus en plus proche de devenir réalité. Selon CyclingNews ce mercredi, le Colombien devrait bien s’engager pour les trois prochaines saisons dans la formation d’Emmanuel Hubert, confirmant des rumeurs insistantes depuis plusieurs semaines. Les discussions entre le coureur et l’équipe bretonne auraient débuté dès Paris-Nice en mars dernier.

Les négociations pour une prolongation de contrat du vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 avec son actuelle équipe Movistar n’auraient pas abouti. Quintana se plaindrait de la permanente stratégie à plusieurs leaders de la formation espagnole sur les Grands Tours.

Ce serait un coup magnifique pour Arkéa-Samsic après les arrivées de Warren Barguil et André Greipel, dans l’objectif de décrocher une licence World Tour et une participation automatique aux grandes courses du calendrier. Quintana devra lui prouver qu’il reste capable de gagner le Tour de France, après deux derniers résultats décevants (12e en 2017, 10e en 2018).