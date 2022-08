Quick-Step Alpha Vinyl : La carte jeune sera jouée dès 2023 avec une équipe de développement

We are happy to announce that @elevate_cycling will join the Wolfpack and be known as the Soudal - Quick-Step Devo Team from 2023!

Read more about this, here: https://t.co/c4KGBexjkF



Photo: @GettySport pic.twitter.com/7WJ5tijBd3



— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) August 12, 2022

Klein Constantia en modèle

Le changement de nom orchestré par Quick-Step Alpha Vinyl pour devenir Soudal-Quick-Step à partir de 2023 ne sera son unique grand changement la saison prochaine. Elle fera de la jeunesse un axe principal d’évolution pour les années à venir. Une priorité qui se traduit, toujours à partir du 1er janvier prochain, par le lancement d’une équipe de développement dont les missions seront « d'identifier les jeunes talents du cyclisme et de les amener dans une structure qui leur permettra de se développer et de s'épanouir, dans le but de fournir un flux durable de talents cyclistes pour alimenter l'équipe World Tour ». C’est ce qu’annonce ce samedi l’équipe de Patrick Lefévère à propos de la future « Soudal-Quick-Step Devo Team » qui n’est autre qu’une reprise de la formation U23 Team Elevate powered by Home Solution-Soenens. Bart Roosens, manager actuel de l’équipe, et Kevin Hulsmans, directeur sportif en poste et ancien coureur de la Quick-Step de sa création en 2003 jusqu’en 2010, garderont leur place dans l'organigramme afin de mener à bien ce projet de développement.« Nous sommes ravis d'accueillir Bart (Roosens) dans le Wolfpack. C'est une opportunité fantastique pour toutes les personnes impliquées de faire quelque chose de spécial et de donner l'opportunité d'identifier les meilleurs jeunes talents du cyclisme et de leur donner une chance de devenir des membres précieux de notre équipe World Tour, a rebondi Patrick Lefévère, patron du Wolfpack, sans pouvoir s’empêcher d’espérer le même modèle de réussite que Klein Constantia, équipe de développement de Quick-Step Alpha Vinyl où se sont révélés plusieurs grands noms. L'actuel champion du monde Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Enric Mas, Max Schachmann... la liste est longue. J'aimerais et j'espère que nous pourrons à nouveau construire quelque chose de similaire, et je suis sûr que tout le monde s'engagera et apportera son soutien total à cette nouvelle entreprise importante. » Véritable machine à gagner et désireuse d'assurer ses arrières avec les meilleurs jeunes, l'équipe de Julian Alaphilippe est décidément sur tous les fronts.