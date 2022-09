Mondiaux 2022 (F) : Les Bleues feront sans Audrey Cordon-Ragot

Je ne ferais donc pas le déplacement jusqu’à @wollongong2022 .

Je souhaite énormément de réussite à cette équipe de France, je serais votre 1ère supportrice.

Soyez fières, déterminées et combatives jusqu’au bout car porter ce maillot 🇫🇷 est un honneur 👊🏻#espritbleu @FFCyclisme https://t.co/lTPFRtCg6D

— Audrey CORDON-RAGOT (@CordonRagot) September 15, 2022

Wiel à la rescousse

L’équipe de France ne pourra pas compter sur Audrey Cordon-Ragot. Détentrice cette année des deux titres de championne de France sur route, le contre-la-montre et la course en ligne mais également victorieuse lors de l’Open de Suède au début du mois d’août, la membre de l’équipe Trek-Segafredo ne participera pas aux prochains championnats du monde, organisés du 19 au 25 septembre à Wollongong, en Australie. Alors qu’elle avait déjà cédé sa place sur le contre-la-montre « pour raison médicale », avec Marie Le Net et Juliette Labous qui représenteront la France lors de cette épreuve, la native de Pontivy ne prendra pas part à la course en ligne, disputée le 24 septembre prochain sur une distance de 164,3 kilomètres. Via son compte officiel Twitter, la Fédération Française de cyclisme a confirmé le forfait de la chef de file des Bleues.Afin de compléter son collectif, le sélectionneur national Paul Brousse a décidé de faire appel à Jade Wiel. La championne de France 2019 rejoint ainsi Aude Biannic, Coralie Demay, Juliette Labous, Marie Le Net, Evita Muzic et Gladys Verhulst au sein d’une équipe de France qui essayera d’exister dans cette course au maillot arc-en-ciel. Quelques minutes après l’officialisation de son forfait pour les Mondiaux, Audrey Cordon-Ragot a confirmé via un message publié sur le réseau social Twitter. « Je ne ferai donc pas le déplacement jusqu’à Wollongong. Je souhaite énormément de réussite à cette équipe de France, je serai votre première supportrice, a-t-elle ainsi confié. Soyez fières, déterminées et combatives jusqu’au bout car porter ce maillot bleu-blanc-rouge est un honneur. » Un message que les Tricolores auront sans doute reçu et qui leur donnera un surplus de motivation.