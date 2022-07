Lotto-Soudal : Ewan assure qu'il restera même en cas de relégation

Cinq victoires pour Ewan en 2022

La saison prochaine, le World Tour comptera toujours 18 équipes, mais ce sont les résultats des dix meilleurs coureurs de chaque formation en 2020, 2021 et 2022 qui seront pris en compte pour connaitre les heureux élus. Si la saison s’arrêtait ce samedi, Alpecin-Fenix et Arkea-Samsic remplaceraient Lotto-Soudal et Israël Premier Tech dans l’élite du cyclisme mondial. Malgré tout, la star de l’équipe belge, Caleb Ewan, sous contrat jusqu'à fin 2024, n’a pas l’intention de quitter Lotto-Soudal même en cas de relégation, comme il l’a confié à Velo News. «Je ne veux pas penser à changer d'équipe alors. Si je devais le faire, j'y penserais déjà maintenant. En ce moment, les choses se passent plutôt bien dans l'équipe. Évidemment, mes résultats au Giro et au Tour de France n'ont pas été excellents, mais parfois une saison est comme ça. Je suis convaincu que nous pouvons renverser la vapeur. »Cette saison, le sprinteur australien de 28 ans a décroché cinq victoires, sur le Tour d’Arabie Saoudite, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Tirreno-Adriatico et le Tour de Turquie. Mais il n’a pu faire mieux que 2eme d’une étape du Giro, avant d’abandonner lors de la 12eme étape, et 9eme d’une étape du Tour de France, dont il est actuellement la lanterne rouge, à 5h33 de Jonas Vingegaard.« Nous avons beaucoup parlé du scénario de relégation avec l'équipe. Même si nous descendons, je ne pense pas que cela changera grand-chose parce que tous les sponsors se sont engagés à rester (Soudal va toutefois partir chez Quick-Step en 2023, et Dstny va arriver, ndlr), et si nous sommes dans les deux premières équipes du deuxième niveau, alors nous seront au départ des courses World Tour de toute façon. Je ne pense pas que cela va faire une énorme différence." En attendant de penser à 2023, Caleb Ewan a un rêve à très court terme : s'imposer sur les Champs-Elysées dimanche. Une étape mythique qui permettrait accessoirement à son équipe de glaner de précieux points.