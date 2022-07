Intermarché-Wanty-Gobert : Van Melsen raccrochera en fin de saison

After 14 years riding for Intermarché-Wanty-Gobert, @kevinvanmelsen has decided to end his professional career at the end of the season.

A symbol of hard work, the perfect teammate.



Thank you Mémel ❤️



— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) July 3, 2022

Toute sa carrière chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Clap de fin pour Kevin Van Melsen. A 35 ans, le cycliste belge a décidé de mettre un terme à sa carrière en fin de saison, après quatorze ans de bons et loyaux services pour Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. A son palmarès, aucune victoire mais deux apparitions en Grand Tour - Tour de France 2019 et Tour d’Espagne 2021 - et neuf classiques dont la dernière disputée cette année lors de Paris-Roubaix, avec le champion de Belgique juniors (2005) qui y a décroché son meilleur résultat (56eme place) dans ce type de course. « Même si cette décision est mûrement réfléchie depuis un moment maintenant, j’aurai certainement un gros pincement au cœur pendant les mois qui arrivent, fait part le futur retraité dans une publication Instagram au moment de faire le bilan d’une carrière faite de haut et de nombreux bas. Un chapitre de 23 ans de compétition dont 12 années en tant que professionnel. Une carrière professionnelle qui n’a pas été un long fleuve tranquille avec de multiples opérations et ennuis de santé au début de celle-ci. »Les résultats de Kevin Van Melsen n’ont pas toujours suivi, raison pour laquelle il a souvent pris part à des courses secondaires dans le calendrier. Actuellement au-delà de la 2000eme place mondiale au classement UCI, le Verviétois a disputé cette année le Tour d’Oman (80eme au général), l’Amstel Gold Race (103eme) ou encore le Tour du Finistère (56eme). « Dès mon début dans l’équipe, j’y ai trouvé ma place. Celle d’un équipier sur qui on peut toujours compter. Grâce à cela, j’ai toujours été récompensé par un nouveau contrat mais pas seulement … J’ai eu l’occasion de parcourir le monde entier et de participer aux plus grandes courses du monde », a suivi celui qui n'a connu qu'Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Un exemple de fidélité.