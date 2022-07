Ineos Grenadiers : Bernal de retour à la compétition la semaine prochaine ?

Bernal était remonté sur son vélo deux mois après son accident

Il était le grand absent du Tour de France 2022, et on ne saura jamais s’il aurait pu se mêler à la lutte entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, à 100% de ses moyens physiques. Egan Bernal n’a plus couru en compétition depuis le 5 septembre dernier, mais son retour semble très proche. Contraint de mettre un terme à sa saison 2021 après la Vuelta (qu’il a terminée en sixième position) en raison du mal de dos qui le perturbait depuis de nombreux mois, puis victime d’un très grave accident le 24 janvier dernier alors qu’il s’entraînait en Colombie, Egan Bernal entrevoit le bout du tunnel.L’an passé, il avait participé à cette course pour la première fois de sa carrière, terminant 38eme au classement général à 10’10 du vainqueur, Mikel Landa.Si Egan Bernal parvient à être au départ mardi prochain de la ville espagnole célèbre pour sa cathédrale, c’est qu’il aura remporté son contre-la-montre face aux blessures et au temps perdu., que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, de la main ou de la bouche. Le revoir sur un vélo dès 2022 relève presque du miracle. Mais Bernal semble bénéficier d'une santé de fer, lui qui avait pu remonter sur son vélo deux mois et quatre jours après s'être encastré dans le bus, avant de rapidement revenir en Europe pour s'entraîner. Reste désormais à savoir s'il retrouvera son niveau de 2021, qui lui avait notamment permis de remporter le Giro.